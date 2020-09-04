YENİ BOĞAZİÇİ VE TUZLA BÖLGESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesine 3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti saat 09:00 ile 12:00 saatleri arasında olacak.