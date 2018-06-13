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Yeni Devlet Laboratuvarı için 'minimum' 4 milyon TL'lik proje

Aralık 2016’da çıkan yangından bu yana Devlet Laboratuvarı konusunda ciddi eksiklikler yaşayan Kuzey Kıbrıs, yeni laboratuvar için kolları sıvadı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 09:20
Yeni Devlet Laboratuvarı için 'minimum' 4 milyon TL'lik proje

Kıbrıs Postası'dan Ertuğrul Senova'nın haberine göre, Yaklaşık iki yıl önce; Aralık 2016’da bodrum katında çıkan yangın sonrası kullanılmaz hale gelen Devlet Laboratuvarı, Veteriner Dairesi yanında minik bir yere sıkıştırılmış halde işlem gerçekleştirmeye çalışıyor. 

Gerek sağlık ve de gerekse adli olayların aydınlatılması konusunda ciddi problemlere yol açan laboratuvar, yangın sonrası birçok önemli cihazını da yitirmiş durumda. 

Sağlık Bakanı Filiz Besim, konuyla ilgili gerçekleştirdiği açıklamalarında, kanda uyuşturucu ve idrar anlamında tahlil yapılan cihazın dahi yandığını ve bütçe serbest kalır kalmaz cihazın satın alınacağını ifade etmişti. 

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Bakanlar Kurulu’nun, 11 Haziran tarihli Resmi Gazete’ye yansıyan kararına göre, BRTK tesislerinin kuzey kısmında bulunan ve yaklaşık 10 yıl önce Türk ajansı Kıbrıs (TAK) için başlanılan atıl vaziyetteki binanın, Devlet Laboratuvarı projesinin hayata geçirilebilmesine olanak sağlaması amacıyla kullanılacağı ifade ediliyor. 

ULUSLARARASI TEKNİK DESTEK VE HİZMET ALIMI…

Resmi Gazete’de yer alan ifadelere göre binanın, ‘tam teşekküllü’ bir laboratuvar olabilmesi adına hazırlanacak projenin müelliflerine, teknik destekte bulunması amacıyla, yurtdışında faaliyet gösteren deneyimli bir firmadan yardım alınacak. 

20/2016 Sayılı Kamu İhale Yasası’nda belirtilen projenin tahmini ihale bedelinin minimum 4 milyon TL oluşu nedeniyle, Merkezi İhale Komisyonu’nca gerçekleştirilecek “Uluslararası” nitelikte bir ihale ile hizmet satın alınacağı ifade edildi. 

Hizmet satın alınacak deneyimli firma, bina içi şubeler arası fonksiyonel yerleşim, büyüme alanları, bina dışı mekanların tasarımı, işçi sağlığı ve güvenliğine uygun yapılarda olan analizler konusunda proje, detay, teknik şartname ve keşif bedellerinin hazırlanması konusunda proje müelliflerine teknik destek verecek.

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Realist 2018-06-13 11:37:39

Aralik 2016 'da Dr salih Beyoğlunun kizi uyuşturucudan tutuklandiktan sonra gecesi labaratuvarda yangın çıkması ne kadar tesadüf acaba!!!

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