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Yeni Kurulan Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’ne İlk Bağış CTP’den

Yeni kurulan Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’ne ilk bağışın Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) geldiği açıklandı.

07 Mayıs 2021 Cuma 15:47
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Yeni Kurulan Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’ne İlk Bağış CTP’den

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 24 Mart’ta tescil edilen Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’ne ilk bağış, CTP adına Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’dan geldi.

Açıklamada, “yerel yönetimin sokak hayvanları konusundaki duyarsızlığı ve ilgisizliği sonucu bu derneğin kurulması ihtiyacı duyulduğu” belirtilerek, Güzelyurt Belediyesi’nin sokak hayvanlarıyla ilgili hiçbir faaliyette bulunmadığı savunuldu ve bu nedenle bölgede güçlü bir derneğe ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği açıklamasında, tüm duyarlı kesimlerin yardımlarının beklendiği belirtildi. İlk bağışı yapan CTP’ye duyarlılığı için teşekkür eden dernek 0548 831 62 30 numaralı telefondan bağış makbuzları karşılığında derneğin faaliyetlerine yardım eli uzatılması çağrısında bulundu.

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