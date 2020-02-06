Yeni Rum Meclis binasının inşasına engel

Rum Eski Eserler Dairesi Müdürü Marinas İeronimudu’nun, yeni Rum Meclis binası inşası için ilan edilen ihalenin iptal edilmesini talep ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Meclis’in Temellerine Bomba” başlıklı haberinde, Rum Eski Eserler Dairesi Müdürü Marinas İeronimudu’nun, Bayındırlık Dairesi’ne gönderdiği ve ivedi olarak nitelendirdiği mektubunda, eski eserle yasasına ilişkin öngörülere uyulmadığı gerekçesiyle yeni Rum Meclis binası inşası için ilan edilen ihalenin iptal edilmesini talep ettiğini yazdı.

Habere göre, İeronomidis, meclisin giriş noktasından bahsederek bina duvarlarının, antik surlara teğet geçtiğini ve arkeoloji parkı koruma bölgesini ihlal ettiğini ifade etti.

İeronomidis mektubunda, Eski Eserler Dairesi’nin ihale konusunda bilgilendirilmediğini aynı zamanda ortaya koyduğu koşulların göz önünde bulundurulmadığına da dikkat çekti.