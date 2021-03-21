Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
HP milletvekili "Öncelik ekonomi ve geçim sıkıntısı"
Sağlık Bakanlığı Açıklama-5 hemşire pozitif
Son Dakika
Başkan Güngördü 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü Nedeniyle Bir Mesaj Yayımladı….
ÇAKICI, TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLME KARARINI ELEŞTİRDİ
DOZER KIRICISI HIRSIZLIĞI ZANLILARI YAKALANDI

YENİ TEST MERKEZLERİ AÇILIYOR

23 MART SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN, LEFKOŞA’DA YENİ İKİ TEST MERKEZİ DEVREYE GİRECEK BAKAN ÜSTEL: “VATANDAŞLARIMIZ DAHA HIZLI VE DAHA GÜVENLİ HİZMET ALACAK"

21 Mart 2021 Pazar 17:47
222 Okunma
YENİ TEST MERKEZLERİ AÇILIYOR

Sağlık Bakanlığı, açılım ve normalleşme sürecinde Lefkoşa’da PCR testlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni test merkezlerinin açılacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 23 Mart Salı gününden itibaren Lefkoşa’da fuar alanında ek bir PCR testi merkezinin yanı sıra Mücahitler Sitesi binası da PCR test merkezi olarak faaliyete geçecek. 
Söz konusu yeni iki test merkezinin hızlıca devreye girmesi için yoğun çalışma yürütülürken, alt yapı çalışmalarında da sona gelindiği belirtildi.
ÜSTEL: “TEST SAYISINI ARTIRMAK İÇİN YENİ CİHAZLAR ALMAK ADINA İHALE SÜRECİ BAŞLADI”
Konuyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, göreve geldikleri günden itibaren hem günlük test sayısını artırdıklarını, hem de test merkezlerinin artırılması için çalışma başlattıklarını vurguladı.
Sektörlerin açılmasıyla birlikte test sayısında artış olduğunu ve özellikle Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki merkezde yığılmalar yaşandığını belirten Üstel, PCR merkezlerinin artırılmasıyla yaşanan bu yoğunluğun da önüne geçeceklerini söyledi.
Vatandaşların böylece daha hızlı ve daha güvenli hizmet alacağını belirten Üstel, test sayısını artırmak için yeni cihazlar almak adına ihale sürecinin de başladığını söyledi.

Son Güncelleme: 21.03.2021 18:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! 34'ü yerel 42 pozitif vaka
SON DAKİKA! 34'ü yerel 42 pozitif vaka
ÖZERSAY: CENEVRE’DE SÜRECİN BAŞLAMADAN BİTMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÇÖZÜMDEN ÖNCE BAZI KONULARDA İŞ BİRLİĞİ MESELESİ MASAYA GELECEKTİR
ÖZERSAY: CENEVRE’DE SÜRECİN BAŞLAMADAN BİTMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÇÖZÜMDEN ÖNCE BAZI KONULARDA İŞ BİRLİĞİ MESELESİ MASAYA GELECEKTİR
HP milletvekili "Öncelik ekonomi ve geçim sıkıntısı"
HP milletvekili "Öncelik ekonomi ve geçim sıkıntısı"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim