YENİ TEST MERKEZLERİ AÇILIYOR

Sağlık Bakanlığı, açılım ve normalleşme sürecinde Lefkoşa’da PCR testlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni test merkezlerinin açılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 23 Mart Salı gününden itibaren Lefkoşa’da fuar alanında ek bir PCR testi merkezinin yanı sıra Mücahitler Sitesi binası da PCR test merkezi olarak faaliyete geçecek.

Söz konusu yeni iki test merkezinin hızlıca devreye girmesi için yoğun çalışma yürütülürken, alt yapı çalışmalarında da sona gelindiği belirtildi.

ÜSTEL: “TEST SAYISINI ARTIRMAK İÇİN YENİ CİHAZLAR ALMAK ADINA İHALE SÜRECİ BAŞLADI”

Konuyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, göreve geldikleri günden itibaren hem günlük test sayısını artırdıklarını, hem de test merkezlerinin artırılması için çalışma başlattıklarını vurguladı.

Sektörlerin açılmasıyla birlikte test sayısında artış olduğunu ve özellikle Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki merkezde yığılmalar yaşandığını belirten Üstel, PCR merkezlerinin artırılmasıyla yaşanan bu yoğunluğun da önüne geçeceklerini söyledi.

Vatandaşların böylece daha hızlı ve daha güvenli hizmet alacağını belirten Üstel, test sayısını artırmak için yeni cihazlar almak adına ihale sürecinin de başladığını söyledi.