Yeni ücret 4 günde “64.9 TL” azaldı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla asgari ücreti belirlemek amacıyla yaptığı üç toplantının ardından 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti aylık brüt 3 bin 600 TL olarak belirledi.

Net 3 bin 132 TL olan yeni asgari ücret, çalışan kesimleri büyük hayal kırıklığına uğratırken, Türk Lirası’nın dövizler karşısındaki değer kaybı, asgari ücrete yapılan zammı eritti.

Çalışanlar yanında sendikaların da tepkiyle karşıladığı net 3 bin 132 TL’lik asgari ücret kararın açıklandığı (10 Şubat) saatlerde 404.01 sterline karşılık gelirken, 14 Şubat Cuma günü itibarıyla 395.9 sterline kadar geriledi. Söz konusu azalmanın Türk Lirası karşılığının 65.9 TL düzeyinde olduğu saptanırken, sterlin/TL’deki 4 günlük değer kaybının da yüzde 2.07 düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Türk Lirası karşılığı geçen yıl Ağustos ayında ikinci kez belirlenen ücretten yaklaşık yüzde 5.9 oranında daha fazla olan yeni ücretin, sterlin karşılığının bir önceki asgari ücretten yüzde 7.64 oranında düşük olması da dikkat çekti. Ağustos’taki 2 bin 958 TL’lik net asgari ücret 502.9 sterline karşılık geliyordu.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun belirlediği asgari ücretin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren brüt saatlik: 20.77 TL, günlük: 166.15 TL, haftalık: 830.77 TL ve aylık: 3 bin 600 TL olmasına Devlet tarafından 5 evet, işveren tarafından ise 3 evet oy verildi. Oylamada, işçi tarafının toplantıyı terk etmesiyle karar oybirliğiyle kabul edildi.

SUCUOĞLU: GEREKLİ GÖRÜLÜRSE ARTIRABİLİRİZ

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bugün belirlenen asgari ücretin bu yılın son asgari ücreti olmadığını, süreç içerisinde sektörel gelişmelerin takip edileceğini, eğer gerekli görülürse, yıl ortası ve sonunda bir kez daha artırılabileceğini söyledi.

Bakanlık olarak yaklaşık 3 aydır üzerinde çalıştıkları sürekli istihdam kapsamında yerel istihdamı destekleme projesi hakkında da bilgiler veren Bakan Faiz Sucuoğlu, asgari ücretten başlayacak şekilde 4 bin TL’ye kadar geliri olan KKTC vatandaşı kişilere bir yıl boyunca her ay net olarak 200 TL verileceğini söyledi.

3 bin 132’lik şu andaki asgari ücret gelirinin verilecek ek katkıyla net 3 bin 332 TL olacağını aktaran Bakan Sucuoğlu, bu katkının 4 bin TL’ye kadar geliri olanlara verileceğini belirtti.

Şu anda bu geliri alabilecek kişi sayısının 29 bin civarında olduğuna dikkat çeken Bakan Sucuoğlu, bunun Yerel İşgücü Destekleme Fonu’ndan KKTC vatandaşı ön koşulu ile yapılacak bir açılım olduğunu kaydetti.

BU HAFTA BAŞLATILMASI…

Faiz Sucuoğlu, uygulamanın teknik çalışmaların tamamlanması ardından bu hafta başlatılmasının hedeflendiğini ifade ederek, ödemelerin teknik koşulların el verdiği şekilde 2 ayda bir 400 TL veya 3 ayda bir 600 TL şeklinde planlandığını anlattı.