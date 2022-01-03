Yeni yılı sağa sola ateş ederek karşılamışlar

Tuzla’da kız meselesi yüzünden husumetli oldukları H.T.’nin ikametgahına 71 metre uzaklıktan 2 av tüfeğiyle ateş açıp, kasten ve kanunsuz olarak hasar veren 2’si çocuk 9 kişi şikayet üzerine tutuklandı.

Meseleyle ilgili tutuklanan H.B., S.Ç., D.M., Ş.G., M.T., B.B., M.G. (16), İ.Ö. ve Y.D.’nin (16) aleyhine mahkemeden 3’er gün tutukluluk emri temin edildi.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ndeki dünkü tutukluluk duruşmasında meseleyle ilgili olguları Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Salih Fidan Ersan aktardı.

Tanık polis Salih Fidan Ersan, zanlıların, Tuzla’da meydana gelen ‘Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu’, ‘Şiddet kullanma tehdidi’, ‘Kasti hasar’ ve ‘Meskun mahalde ateş açma’ suçlarından methaldar olduklarını söyledi.

Salih Fidan Ersan, zanlıların, 31 Aralık 2021 ile 1 Ocak 2020 tarihleri arasında, 16.30 ile 01.00 saatleri arasında, Tuzla’da, Cancuri Sokak’ta, zanlı S.Ç. ve D.M.’ye ait birer adet bindirikli av tüfeği ve çeşitli markalardaki av tüfeği fişeği ile havaya ateş edip meskun mahalde ateş açtıklarını söyledi.

Ersan, zanlıların, hep birlikte, Tuzla’da yapım aşamasında olan spor kulübü sahasına yürüyerek, kız meselesinden husumetli oldukları H.T.’ye ait eve 71 metreden uzaklıktan 2 el ateş ederek konu ikametgahın kuzeye bakan yatak odasındaki 2 adet penceresini, ikametgah duvarlarını ve içerisindeki 32 inç televizyonu kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattıklarını anlattı.

Polise yapılan ihbar üzerine zanlıları derdest emri gereği tespit edip tutukladığını kaydeden tanık polis, bahse konu sahada çeşitli markalardaki boş fişekleri, müştekiye ait evde saçmalar ve S.Ç. ve D.M.’ye ait evde ise yapılan aramada toplam 3 adet av tüfeği bulup emare zapt ettiğini kaydetti.

Tanık polis, meselenin tahkikatına henüz yeni başladığını, zanlıların suçtaki rollerini araştıracağını, tüfekleri balistik incelemeye göndereceğini, temin etiği gönüllü ifadeleri teyit ve tekzip edeceğini belirttikten sonra, mahkemeden tahkikatını salimen tamamlayabilmek için süre istedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Çeliker, ilk nazarda suçla bağlantısı olan zanlıların, tahkikatın selameti için 3’er gün poliste tutuklu kalmalarına izin ve emir verdi.

.Kaynak: Kıbrıs Gazetesi









