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Yeniboğaziçi Belediyesi, Salamis kamp alanı sakinlerini uyardı: “Tesisten ayrılın”

Yeniboğaziçi Belediyesi, Salamis Kamp Tesisi’nde ikamet edenlerin kendilerine ait gıda, özel eşya ve araçlarını alıp tesisten ayrılması konusunda uyarıda bulundu, aksi halde yasal işlem uygulanacak.

14 Eylül 2020 Pazartesi 11:19
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Yeniboğaziçi Belediyesi, Salamis kamp alanı sakinlerini uyardı: “Tesisten ayrılın”

Yeniboğaziçi Belediyesi, belediye sınırları içerisinde Kolimbos Ormanı’nda bulunan Salamis Kamping Tesisi alanında hafta içerisinde yapılacak olan yasal işlemlerden dolayı sürekli ikamet eden veya tesis içerisinde geçici olarak kalan vatandaşların kendilerine ait gıda, özel eşya ve araçlarını alıp tesisten ayrılmaları gerektiğini bildirdi.

İlgili yasaların belediyeye verdiği yetki ile yapılacak olan yasal işlemlerden sonra kimsenin tesise giremeyeceği, girilmeye çalışılması durumunda da gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Yeniboğaziçi Belediyesi
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