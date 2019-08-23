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Yeniboğaziçi Korosu konser verdi

23 Ağustos 2019 Cuma 13:13
Yeniboğaziçi Korosu konser verdi

11. Yeniboğaziçi Belediyesi Pulya Festivali kapsamında Yeniboğaziçi Korosu konser verdi.

Oldukça yoğun bir kalabalığın izlediği koroyu Şef İlmiye Karaşahin yönetti.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çok sayıda solonun yanında şef İlmiye Karaşahin “Takvimlerden haberin yok mu?, Mazi kalbimde yaradır” adlı eserleri seslendirdi.

Eserler esnasında Nadir Akıntuğ ve Buğra Batuhan Siperoğlu danslarıyla eşlik ettiler. Konser sonrası şef ilmiye Karaşahin akıntuğ ve Siperoğlu’na çiçek takdim edildi.

Gecenin son şarkısı olan”memleketim” de YBbelediye başkanı Mustafa Zurnacılar ve meclis üyeleri de sahneye çıkıp eseri birlikte seslendirdiler.

Seyircilerin büyük beğenisini kazanan koroya Zurnacılar, konser sonunda çiçek takdim ederek teşekkürlerini sundu.

DB/

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Anahtar Kelimeler:
Yeniboğaziçi
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