Yenierenköy’de yeni bir tesis

Acar Acarbey, Eren Hüseyin ve Hüseyin Erol’un direktörü olduğu Yenierenköy deniz kenarındaki bin kapasitelik tesis düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde ilk olarak bir konuşma yapan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Karpaz’a böylesi tesislerin açılmasının önemine değinerek, katkı koyanlara teşekkür etti.

Yapılan her yatırım ile bölgenin daha da gelişeceğini ve ekonomik anlamda canlanacağını ifade eden Yeşilırmak, tesisin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da böylesi güzel bir tesisin Karpaz bölgesinde yer almasının kendileri için gurur verici olduğunu kaydederek, Karpaz’a yatırım yapacak böylesi cesur yatırımcılara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

“Bizler Karpaz’ın tozunu yutmuş her türlü sıkıntısını yaşamış insanlarız dolayısı ile bu bölgeye bir çivi çakan insanın başımızın üstünde yeri var” diyen Bakan Çavuşoğlu, açılan tesisi ile bölgenin ekonomik anlamda canlanacağına inanç belirtti.

Konuşmaların ardından havai fişek gösterileri eşliğinde tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta ülkenin sevilen gruplarından SOS ve Hakan Yazıcıoğlu konser verdi..

(BRT)