Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 gün daha poliste tutuklu kalacak
4 gün daha poliste tutuklu...
15 yıl hapis cezası
15 yıl hapis cezası
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
4 gün daha tutuklu kalacaklar
4 gün daha tutuklu kalacaklar
Gizli ittifak çöktü
Gizli ittifak çöktü

YENİERENKÖY’E YENİ AMBULANS

Yenierenköy Sağlık Merkezine KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir ambulans verildi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 14:20
671 Okunma
YENİERENKÖY’E YENİ AMBULANS

Bahar SANCAR


Yenierenköy Sağlık Merkezine KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir ambulans verildi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak sağlık merkezini ziyaret ederek, sağlık çalışanları ile sohbet etti, sorunlarını dinledi ve ambulansın bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Yeşilırmak, Dünyada ve ülkemizde de tehdit haline gelen pandemi nedeniyle yeni ve modern bir ambulansın bölgedeki vatandaşlar için hizmete sunulmasının çok önemli olduğu vurguladı.

Belediye başkanı Emrah Yeşilırmak, doktor ve sağlık çalışanları adına Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'ye bölge adına teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KURALLARA UYMAYAN TOPLU TAŞIMACILARA CEZA!
KURALLARA UYMAYAN TOPLU TAŞIMACILARA CEZA!
GÜNEY KIBRIS’LA GEÇİŞLER DURDURULDU!
GÜNEY KIBRIS’LA GEÇİŞLER DURDURULDU!
MEYHANE, BAR VE CLUBLAR KAPATILDI
MEYHANE, BAR VE CLUBLAR KAPATILDI
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim