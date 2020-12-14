YENİERENKÖY’E YENİ AMBULANS

Bahar SANCAR



Yenierenköy Sağlık Merkezine KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir ambulans verildi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak sağlık merkezini ziyaret ederek, sağlık çalışanları ile sohbet etti, sorunlarını dinledi ve ambulansın bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Yeşilırmak, Dünyada ve ülkemizde de tehdit haline gelen pandemi nedeniyle yeni ve modern bir ambulansın bölgedeki vatandaşlar için hizmete sunulmasının çok önemli olduğu vurguladı.

Belediye başkanı Emrah Yeşilırmak, doktor ve sağlık çalışanları adına Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'ye bölge adına teşekkür etti.