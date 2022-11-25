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Yerel seçimlere yönelik siyasi partilerin aday belirlemesinde bugün son gün

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine yönelik hazırlanan takvim doğrultusunda bugün siyasi partilerin aday belirlemesinin son günü.

25 Kasım 2022 Cuma 09:42
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Yerel seçimlere yönelik siyasi partilerin aday belirlemesinde bugün son gün



Aday belirleme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 28 Kasım Pazartesi günü adaylık için başvurular başlayacak ve bir gün sonra 29 Kasım Salı günü adaylar Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici olarak ilan edilecek.

Daha sonra İlçe Seçim Kurulları ilçelerde çıkacak adayları geçici olarak ilan edecek.

Adaylar, 3 Aralık Cumartesi günü kesinleşecek, oy pusulaları düzenlenecek ve BRT konuşmaları için adaylar arasında yapılacak adçekme sonuçları duyurulacak.

Kesinleşen adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 4 Aralık Pazar günü ilan edilecek. İlçe seçim kuralları kendi ilçelerinde kesinleşen adayları ilan edecek ve duvar ilanları için İlçe Seçim Kurullarında adçekilecek. Siyasi partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermelerinin son günü olarak da 4 Kasım Pazar günü belirlendi.

Seçim propagandası 5 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

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