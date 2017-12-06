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Yerli Ürün Haftası başlıyor…

“Yerli Ürünler Haftası” önümüzdeki hafta ilkokullarda etkinliklerle kutlanmaya başlanacak.

06 Aralık 2017 Çarşamba 16:03
Yerli Ürün Haftası başlıyor…
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) yerli ürün kullanımına dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlediği “Yerli Ürünler Haftası” önümüzdeki hafta ilkokullarda etkinliklerle kutlanmaya başlanacak.

Kampanya konusunda yarın saat 10.00’da Sanayi Odası’nda basın toplantısı düzenlenecek.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, bu yıl etkinliklere Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası ile Gıda Mühendisleri Odası da destek verecek.

Bu kapsamda ziraat mühendisleri “Öğrenciler Üretiyor” sloganıyla fidan ve fide dikimi, gıda mühendisleri “Yerli Ürünlerle Sağlıklı Besleniyorum” sloganıyla yerli ve sağlıklı ürün tüketimi hakkında bilgi vermek üzere okullara gidecek.

Bu yıl ayrıca belirlenen pilot okullara mobil mutfak kurulacak. Öğrenciler burada yerli ürünlerden yemek pişirecek.

ETKİNLİK PROGRAMI

Alayköy İlkokulu’nda yerli ürünlerle yemek yapma etkinliği 12 Aralık Salı günü saat 10.00’da, Gelibolu İlkokulu’nda ağaç ve fide dikme etkinliği 13 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak.

Çatalköy İlkokulu’nda 15 Aralık Cuma günü saat 10.00’da yerli ürünlerle yemek yapma etkinliği düzenlenecek. Haspolat İlkokulu’nda 18 Aralık Pazartesi saat 10.00’da ağaç ve fide dikme etkinliği olacak.

Esentepe İlkokulu’ndaki ağaç ve fide dikme etkinliği 9 Ocak Salı saat 10.00’da, Fikri Karayel İlkokulu’ndaki yerli ürünlerle yemek yapma etkinliği 10 Ocak Çarşamba saat 10.00’da olacak.

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