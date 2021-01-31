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Yeşiırmak: "Bundan sonra bu ve buna benzer olaylara hazırlıklı olmalıyız"

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından açıklama yaparak bölgede toplamda 11 ağıl, 5 sera, 3 garaj ve 3 evin zarar gördüğünü açıkladı.

31 Ocak 2021 Pazar 12:53
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Yeşiırmak: "Bundan sonra bu ve buna benzer olaylara hazırlıklı olmalıyız"

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından açıklama yaparak bölgede toplamda 11 ağıl, 5 sera, 3 garaj ve 3 evin zarar gördüğünü açıkladı.

İŞTE YEŞİLIRMAK'IN O PAYLAŞIMI:

Küresel iklim değişikliğinin çok net belirtileri bu yaşadıklarımız. Artık şaşırmıyorum. Bundan sonra bu ve buna benzer olaylara hazırlıklı olmalıyız, planlamamızı buna göre yapmalıyız. Geceden beri sahada alan başta belediye çalışanlarım olmak üzere tüm kurum çalışanlara çok teşekkür ederim. Bölgemizde toplam da 11 ağıl, 5 sera, 3 garaj, 3 ev zarar görmüştür. Bununla birlikte birçok elektrik direği ve ağaç yıkılmıştır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Memleketimize geçmiş olsun.

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