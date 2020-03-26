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Yeşilırmak: "Acilen Sağlık Bakanlığının bölgemizde testlere başlaması gerekir"

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından Sağlık bakanlığına seslenerek bölgede testlere başlanması konusunda çağrıda bulundu.

26 Mart 2020 Perşembe 10:09
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Yeşilırmak: "Acilen Sağlık Bakanlığının bölgemizde testlere başlaması gerekir"

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından Sağlık bakanlığına seslenerek bölgede testlere başlanması konusunda çağrıda bulundu.

Acilen Sağlık Bakanlığının bölgemizde testlere başlaması gerekir.

Pozitif vakaların temas ettiği tüm ailelerin karantinaya alınması ve testlerinin yapılması bölgedeki yayılmanın önüne geçme anlamında çok elzem ve acildir.

Sorumsuzluğunuzu sorumluluk alarak acilen giderin aksi takdirde sorumlusu siz olursunuz!

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKarpazCoronavirüsEmrah Yeşilırmak
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Kiprislii 2020-03-26 11:46:59

Sadece sizin bolgenizde degilde her bolgeye yapilmasi gerekir. Bencil olmayin.

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Misafir Avatar
. 2020-03-26 13:33:38 @Kiprislii

Bencillik ne alaka onlar zaten sınırdalar bencillikle alakası yok

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