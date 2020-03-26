Yeşilırmak: "Acilen Sağlık Bakanlığının bölgemizde testlere başlaması gerekir"

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından Sağlık bakanlığına seslenerek bölgede testlere başlanması konusunda çağrıda bulundu.

Acilen Sağlık Bakanlığının bölgemizde testlere başlaması gerekir.

Pozitif vakaların temas ettiği tüm ailelerin karantinaya alınması ve testlerinin yapılması bölgedeki yayılmanın önüne geçme anlamında çok elzem ve acildir.

Sorumsuzluğunuzu sorumluluk alarak acilen giderin aksi takdirde sorumlusu siz olursunuz!