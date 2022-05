Yeşilırmak: Başkanlık sisteminin gelmesi gerek!

Sistem değişikliğiyle ilgili sözler sarf eden Yeşilırmak, ya tam ya da yarım başkanlık sisteminin gelmesi gerektiğini ifade ederek, bunların olmaması halinde ise yeni bir seçim sistemi veya barajın yükseltilerek, karma oyun kaldırımlası gerektiğini söyledi.

Bir veya iki milletvekili çıkaran bir siyasi partinin komitelere giremediğini hatırlatan Yeşilırmak, “Milletvekilliği meslek haline geliyor. Seçimden sonra, topu, topu üç komite toplantısına girebildik. Çok açık ve net, milletvekilleri olarak aldığımız maaşı hak etmiyoruz. Sistem değişmeli, meclis haftada en az dört gün çalışması gerek. Bu zorunluluk olmalı. Yeni bir seçim olsa, yine değişen çok bir şey olmayacak. Sistem değişikliğini konuşmamız gerek” şeklinde konuştu.

“HP’NİN MECLİSTEN ÇEKİLMESİ BİR ŞEY GETİRMEZ”

Halkın Partisinin meclisten çekilmesinin hiçbir şey getirmeyeceğini de ifade eden Yeşilırmak bunu halkı yanıltmaya yönelik bir hareket olarak değerlendirdi. Yeşilırmak, “ 9 milletvekilinden, 3 milletvekiline düşmek büyük bir başarısızlıktır. HP'nin bu kararının kendi iç sıkıntılarıyla bağlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

“NAZIM BEY, ALTERNATİFSİZ DEĞİLDİR”

Faiz Sucuoğlu ile Ünal Üstel’in arasında bir sorun yaşanmadığını, uyum içinde bir çalışma gerçekleştiğini dile getiren Emrah Yeşilırmak kabinenin oluşturulmasının tamamen Üstel’in yetkisinde olan bir konu olduğunu da ifade etti.

Çavuşoğlu ile ilgili de sözler sarf eden Yeşilırmak, “İskele bölgesinde uzun yıllardır gelen bir rahatsızlık var. Her dönem Nazım beyin bakan olması. İskele bölgesinde konuştuğumuz insanlar, vatandaş bunları söylüyor. Her dönem aynı ismin olması rahatsız edici. Nazım bey alternatifsiz değildir. Sayın Başbakan’a saygısızlık değil ama Nazım Bey çok mu başarılıdır? Nazım Bey, her dönem, her başbakanın kabinesinde. Nazım Bey’e kimse dokunamıyor. Partimizin değeri ve abilerinden biridir. Ancak tekrar etmek isterim Nazım Bey, alternatifsiz değildir. Aramızda bir gerginlik yok onu da belirtmek isterim” dedi

“UBP, KKTC’NİN KALBİDİR”

"UBP, KKTC'nin kalbidir” vurgusunu yapan Yeşilırmak onca olay ve tartışmaya rağmen, kararları oy birliği ile kararlar aldıklarını belirtti. Bugünleri aşacaklarını belirten Yeşilırmak sözlerini şöyle noktaladı:

“Önümüzde bekleyen sorunlar var. Reformlar var. Belediye reformunu yapmalıyız. Belediyelerin sayı olarak birleştirilmesi, 51/95 sayılı yasanın güncellenmesi yapılacak. Belediye yasasında bunlar vardı. Aynı coğrafya içinde kamu hizmeti veren birden fazla otorite var.

“MİLLETVEKİLLİĞİNDE BEKLEDİĞİMİ BULAMADIM”

Daha önce denendi sadece çöp hizmetlerinde ortak hizmet modeli denendi ve %80 tasarruf sağlandı. Bu konunun pek çok modeli var. Kaliteli ve maliyetlerin daha da düşük olması için belediye reformu şart. Gelinen noktada yeni yasanın kaldığı yerden devam etmesi, çalışılması ve sonuca götürülmesi gerek. Milletvekilliğinde beklediğimi bulamadım. Belediye başkanlığı mı, milletvekilliği mi, kesinlikle, belediye başkanlığı. Mutlu değilim. Ancak umutluyum.”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI