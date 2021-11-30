Yeşilırmak: “Yaşadığımız sıkıntılarda sadece UBP bizim yanımızda oldu”

ÖZEL HABER

Yenierenköy Belediye Başkanı ve Milletvekili aday adayı Emrah Yeşilırmak, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’a Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“YAŞADIĞIMIZ SIKINTILARDA SADECE UBP BİZİM YANIMIZDA OLDU”

UBP’ye geçmesiyle ilgili konuşan Yeşilırmak, bağımsız olduğunuzda herkes sırtınıza basmak ister. Bağımsız olarak seçime girdiğimizde tüm partiler bize sırtını döndü. Sadece UBP bizi kabul etti ve destek verdi. O yüzden vefa borcumuzu ödememiz gerekiyordu” dedi. Yeşilırmak, “Süreç içerisinde ciddi sıkıntılar yaşadığımız dönemler oldu. Belediye ile ilgili yaşadığımız ciddi sıkıntılarda hiç kimse bize yardımcı olmadı. Sadece UBP bizim yanımızda oldu ve sorunların çözümünde yardımcı oldu” dedi.