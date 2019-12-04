Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...

Yeşilkaya, 2 gün tutuklu kalacak

04 Aralık 2019 Çarşamba 23:15
Yeşilkaya, 2 gün tutuklu kalacak

Müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Kenan Yeşilkaya, bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Lambasuyucu  zanlının müstahdem tarafından sirkat suçundan dolayı tutuklandığını belirtti.

Polis, 2019 yılı Ekim ayı içerisinde,  Girne’de faaliyet gösteren Prova Ses Işık Ltd. isimli şirketin deposunda muhafaza edilen ve toplam değeri 15 bin TL olan monitör kulaklığının iş yeri çalışanı zanlı tarafından çalındığını söyledi.

İşyeri sahibi tarafından önceki gün polise yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri erdi.

Anahtar Kelimeler:
Kenan YeşilkayaTutuklamaHaberGündemKıbrısMahkemeGirne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın bugün mahkemeye çıkarıldı
Aydın bugün mahkemeye çıkarıldı
Merkezi Cezaevinde koğuşlar yenilenerek şartları iyileştirildi
Merkezi Cezaevinde koğuşlar yenilenerek şartları iyileştirildi
Dimitriv, 8 gün daha tutuklu kalacak
Dimitriv, 8 gün daha tutuklu kalacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim