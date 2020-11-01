Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
73 gün adaya giriş yaptı
73 gün adaya giriş yaptı
Flaş Haber
929 test, 1 pozitif vaka!
Kapat

YEŞİLYURT VE GÜVERCİNLİK’TE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Yeşilyurt ve Güvercinlik’te polis tarafından yapılan aramalarda toplam 8 gram uyuşturucu madde bulunurken, 8 kişi tutuklandı. 

01 Kasım 2020 Pazar 17:39
959 Okunma
YEŞİLYURT VE GÜVERCİNLİK’TE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Yeşilyurt ve Güvercinlik’te polis tarafından yapılan aramalarda toplam 8 gram uyuşturucu madde bulunurken, 8 kişi tutuklandı. 
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün gece saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt’ta H.S.M.M. (E-25), kullanımında bulunan araç ile yolda ışıksız seyretmesi sonucu polis tarafından durduruldukları sırada tasarruflarında bulunan yaklaşık 4 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin dışarıya atıldığı tespit edildi. 
Adı edilen ve araçta yolcu olarak bulunan I.L (E-23), N.K.(E-23), L.T.C. (E-22), D.K.G. (E-25) ve K.K.T. (E-22) tutuklanırken, soruşturma devam ediyor. 
Güvercinlik’te dün saat 17.00 sıralarında ise polis tarafından durdurulan tır araçta yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulundu. 
Mesele ile ilgili olarak araç içerisinde bulunan F.G. (E-29) ve S.Y. (E-31) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
929 test, 1 pozitif vaka!
929 test, 1 pozitif vaka!
2020 Tırmanma Şampiyonu Doğa Koyuncu
2020 Tırmanma Şampiyonu Doğa Koyuncu
Ersin Tatar – Nikos Anastasiadis görüşmesi Salı günü
Ersin Tatar – Nikos Anastasiadis görüşmesi Salı günü
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim