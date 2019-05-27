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Yıldırım ve Sarıgül hakkındaki soruşturma tamamlandı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 21:12
Yıldırım ve Sarıgül hakkındaki soruşturma tamamlandı
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Girne’de polis tarafından yapılan kontrolde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilerek tutuklanan Fatih Yıldırım ile Ayhan Sarıgül hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Haklarında ihraç emri çıkarılan zanlılardan Ayhan Sarıgül’ün bugün ülkeden gönderileceği öğrenildi. Diğer zanlı Fatih Yıldırım ise Perşembe günü yeniden mahkemeye çıkarılacak.

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 Girne’de Ramadan Cemil Meydanı’nda şüpheli görülerek üzerlerinde arama yapılan zanlıların ülkede kaçak oldukları belirlenmişti.

Yapılan kontrolde Yıldırım’ın 2018 yılı Haziran, Sarıgül’ün ise 2018 yılı Mart ayından beridir ülkeden izinsiz kaldıkları tespit edilmişti.

Zanlılar mahkemeye çıkarılarak haklarındaki ihraç işlemleri tamamlanıncaya kadar tutuklu kalmalarına emir verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih YıldırımAyhan SarıgülSoruşturmaKaçakHaberGündemKıbrıs
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