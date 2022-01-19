Yılın en iyi Oteli: Les Ambassadeurs Hotel & Casino

Saygın Medya ve Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği İŞAD işbirliğiyle düzenlenen Altın Caretta Ödülleri 18 Ocak’ta Les Ambassadeurs Otel’de gerçekleşen görkemli bir organizasyonla gerçekleştirildi. Farklı alanlarda önemli başarılara imza atmış kişilerin ve kurumların ödül aldığı gecede, Les Ambassadeurs “YILIN OTELİ” ödülüne layık görüldü.

Ödülü, Yönetim Kurulu adına Les Ambassadeurs Otel Genel Müdürü Hüseyin Eken, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun elinden aldı. Eken, aldıkları bu ödül karşısında “Büyük onur, gurur ve mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.

YILIN EN İYİ SEYAHAT ACENTESİ "İLGE TURİZM"

Saygın Medya ve Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği İŞAD işbirliğiyle düzenlenen Altın Caretta Ödülleri 18 Ocak’ta Les Ambassadeurs Otel’de gerçekleşen görkemli bir organizasyonla gerçekleştirildi. Farklı alanlarda önemli başarılara imza atmış kişilerin ve kurumların ödül aldığı gecede, İLGE TURİZM ise “YILIN EN İYİ SEYAHAT ACENTESİ” ödülü aldı.