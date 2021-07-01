İş Kadınlar Derneği ve Kuzey Kıbrıs Telsim işbirliğiyle düzenlenen "10.Yılın Kadın Girişimcileri" ödül töreni yapıldı.

Grand Pasha Havuz başında yapılan organizasyona kadın girişimcilerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Eşi Sibel Tatar, Başbakan Ersan Saner,Büyük Elci AliMurat Başçeri Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu' nun yanı sıra birçok milletvekili ve siyasetçi katıldı.