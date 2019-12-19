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Yılmaz Bora AA’nın , “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı

19 Aralık 2019 Perşembe 13:23
Yılmaz Bora AA’nın , “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı

Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı ve Kıbrıs gazisi Yılmaz Bora, Anadolu Ajansı’nın (AA) “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

Başkan Bora, oylama hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan “haber”, “yaşam” ve “spor” kategorilerden 3 fotoğraf seçti.

Haber kategorisinde Behçet Alkan’ın “Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü” isimli fotoğrafı oylayan Bora, yaşam kategorisinde Cem Genco’nun “Luceyn’in ‘yüzü’ Türkiye’de gülüyor”, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın’ın “Millilerden asker selamı” fotoğrafını tercih etti.

Bora, 1963’te Rumlarla girdikleri bir çatışmada yaralandığını, o dönemde bazı günler akşam saatlerinde AA’ya bağlanarak Kıbrıs’taki son durumu anlattıklarını aktardı. Başkan Bora, yaptığı bir bağlantı sonrası arkadaşlarından birinin “O gür sesini AA’da dinledikten sonra çok gurur duydum.” diyerek takdirlerini ilettiğini söyledi.

DB/TAK

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