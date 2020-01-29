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Yine kaza! Yine ölüm

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Günay Öztürkler hayatını kaybetti.

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:01
Yine kaza! Yine ölüm

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda gece yarası meydana gelen trafik kazasında, 22 yaşındaki Günay Öztürkler (E) hayatını kaybetti. Kazada, 3 genç de yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,  kaza, saat 23.55'te yaşandı. Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Gazimağusa’da sakin Günay Öztürkler (E-22) yönetimindeki RK 470 plakalı  salon araç, Korkuteli radarını hemen geçtikten sonra sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle, yolun solundan çıkarak demir bariyerin başlangıç kısmına çarptı ve iki takla atıp dere yatağı içerisine düştü.

Kaza sonrası araç sürücüsü Günay Öztürkler olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Kurucu (E-22), Müslüm Taş (E-25) ve Yusuf Taylan Özaydın (E-22) ise yaralandı. Yaralılar, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı.

Anahtar Kelimeler:
GazimağusaFecKazaHaberKıbrıs
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E 2020-01-29 11:07:29

Demir bariyer iyi değikl, duvar olması lazımdır, başlıca baştan sonra! aq hükümeti

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e 2020-01-29 11:07:56

tabi sürat yapmamak lazımdı Allah rahmet eylesin

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