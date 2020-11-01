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Yine kaza yine ölüm; Melisa Yıldırım hayatını kaybetti

Lefkoşa Güzelyurt anayolu üzerinde bu sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada 25 yaşındaki Melisa Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.

01 Kasım 2020 Pazar 13:34
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Yine kaza yine ölüm; Melisa Yıldırım hayatını kaybetti

Polis kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı;

Sabah saat 04:30 sırlarında, Güzelyurt’ta,  Güzelyurt – Lefkoşa çift şeritli  Anayolu üzerinde Lefkoşa gidiş yönünde  bulunan Eray Cemil Petrol İstasyonu içerisinden anayola ters yöne sağa doğru çıkış yapan DT 177 plakalı salon  araç sürücüsü Lefke’de sakin 26 yaşındaki Hasan Serkan Gün, o esnada anayol üzerinde Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine doğru seyreden Yayla’da sakin 51 yaşındaki Tolga Abdullahoğlu yönetimindeki HP 769 plakalı çift kabin araç ile yüz yüze çarpışmışlardır.

Kaza sonucu DT 177 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefke’de sakin 25 yaşındaki Melisa Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Kazada yaralanan DT 177 plakalı araç sürücüsü Hasan Serkan Gün ile HP 769 plakalı araç sürücüsü Tolga Abdullahoğlu ve HP 769 plakalı araçta yolcu olarak bulunan, 43 yaşındaki Şahsin Abdullahoğlu ve 21 yaşındaki Özgün Abdullahoğlu kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

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