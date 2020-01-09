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Yine uyuşturucu: 2 tutuklu!

09 Ocak 2020 Perşembe 11:52
Yine uyuşturucu: 2 tutuklu!

08.01.2020 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda S.A.G.(K-22)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 9 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu ikametgahta misafir olarak bulunan E.M.V.(E-33)’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve söz konusu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 9 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.İki kişi tutuklandı.Soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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