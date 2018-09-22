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Yine uyuşturucu yine tutuklama!

Ercan ve Gazimağusa’da uyuşturucu…2 tutuklu

22 Eylül 2018 Cumartesi 11:51
Yine uyuşturucu yine tutuklama!

Dün saat 10.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, KKTC'ye giriş yapan B.E.Ç.’ye (E-23) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Ele geçirilen maddeye polis tarafından el konulurken, B.E.Ç. tutuklandı.

Gazimağusa’da dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası sonrasında S.R.A.’nın  (E-27) aracında yapılan aramada ise, yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuTutuklamaPolisErcan HavalimanıNarkotikGazimağusaGündemKıbrıs
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umit tekin 2018-09-22 12:29:10

Her yakaladiginiz sahsin uzerinde 1-2 gram uyusturucu. Yani sizler hep icicileri yakaliyorsunuz. Simdiye kadar uyusturucu saticilari ,yani uyusturucu babasi yakaladiniz mi? HAYIR. Sebebi de belli degil mi ?

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