YKP AP Seçimlerinde AKEL’e Oy Verilmesi Çağrısında Bulundu

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Pazar günü Güney Kıbrıs’ta yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, Emekçi Halkın İlerici Partisi’ne (AKEL) oy verilmesi çağrısı yaptı.
Açıklamada, “Yeni Kıbrıs Partisi, 26 Mayıs, Pazar günü Kıbrıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde üye, sempatizan ve parti dostlarını Avrupa Birleşik Sol – Kuzey Yeşil İttifakı (Avrupa Parlamentosunda sol eğilimli milletvekillerin grubu GUE/NGL) grubunun üyesi olan AKEL listesine oy vermeye çağırır” ifadesine yer verildi.