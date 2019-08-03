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YKP: “Kıbrıs’ta istediği çözüm modelini her yerde başka havayla götürenler çözüm getiremez”

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:46
YKP: “Kıbrıs’ta istediği çözüm modelini her yerde başka havayla götürenler çözüm getiremez”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Kıbrıs sorununda; “istediği çözüm modelini sürekli içerde başka, görüşme havası estiğinde başka ve seçimlerde başka hava ile götürenlerin çözüm getirmeyeceğini” savundu. 

YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri yazılı bir açıklama ile değerlendirdi. 

Durduran, son dönemde Türkiye ve ülkedeki yetkililerin “ağız birliği yaparak” Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitlik ve güvenlik için yeni ve ortak önlemler hakkında konuştuğunu ifade etti. 

Ancak halkın artık bu oyunu “yutmamaya” başladığını ifade eden Durduran, “çözüm karşıtı” olarak nitelediği kesimlerin şimdi de “tam siyasi eşitlik” demeye başladığını belirtti. 
“Halkımız bu numaraları yutmamalıdır” diyen Durduran, özetle şu iddialarını ortaya koydu: 

“İstediği çözüm modelini sürekli içerde başka, görüşme havası estiğinde başka ve seçimlerde başka hava ile götürenlerin çözüm getirmeyeceğini ve çözümü dünyanın genelinin onların istediği gibi düşünmediğini anlamalıyız. Onun için çözüm olmayacak ve sorundan zarar görüyorsak zararımız devam edecektir. ‘Anavatan’ bizi yalnız bırakmayacak ama bugünkü sefaletten de ileri gidemeyeceğiz.

Denizlerden hayır görmeyeceğiz. Bize ancak denizde çevre kirliliği kalacak ve Doğu Akdeniz sonunda dünyanın genelde kabul ettiği paylaşımla paylaşılacak. Halkımız ülkesine sahip çıkıp güven, refah öncelikli adil ve etkin bir yönetim kurmalıdır.”

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YKPAlpay DurduranKıbrıs SorunuçözümHaberGündemKıbrıs
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