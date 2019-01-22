YKP’den Garantörlere İhtiyaç Duyulmayacak Öneri Geliştirilmesi Çağrısı

Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdiği yazılı açıklamasında Durduran, Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanı arasındaki görüş ayrılığının çözüm sürecine zarar verebileceğini ileri sürdü.

Durduran, “Aklı olan çözümün anahtarı olabilecek Guterres belgesinde çağırıldığı gibi garantörlere ihtiyaç göstermeyecek öyle bir devlet yapısı önerisi hazırlar ki, çözüm dünyanın desteğini de bulur. Guterres hala öyle bir öneriyi taraflardan beklemektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Dışişleri Bakanı Kudret Özersay arasında çelişki olduğunu, bu çelişkinin sorun yaratma olasılığının bulunduğunu ileri süren Durduran, Kıbrıs sorununda Birleşmiş Milletler parametrelerine uyan görüşler beyan edildiğini ancak amaçların farklı olduğunu savundu.

Durduran, “Sürekli bir söylediklerini, esas görüşleriyle çelişmesi nedeniyle sonunda reddederler ve sık sık federasyon ama ‘bizim anladığımızla öbürlerinin anladığı çelişir’ de derler” dedi.

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP)’ye de atıfta bulunan Durduran, “sanki federasyon isterken konfederasyona geçmek istemiş diye hava yarattılar ve onun çerçevesinde tartışıyorlar” iddiasında bulundu.