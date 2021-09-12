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YKP’nin 14. kurultayı 18 Eylül’de yapılıyor

YKP 14. Kurultayını 18 Eylül Cumartesi günü yapıyor...

12 Eylül 2021 Pazar 14:28
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YKP’nin 14. kurultayı 18 Eylül’de yapılıyor

YKP’den yapılan yazılı açıklamada, kurultayın cumartesi günü saat 15.00’te yeni açık pazar alanı “Merkez Lefkoşa”da toplanacağı kaydedildi.
 
Açıklamada, Kurultay gündeminde Parti Meclisi raporunun ve mali raporunun aklanması ile Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu organlarının seçimi olacağı belirtildi. 

 “YKP, 32 yıldır, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü bir mücadele de veriyor, bu mücadeleyi de ileri taşımada kararlıdır” denilen açıklamada, Kurultay 14. toplantısının da bu ilkeler çerçevede örgütlülüğün güçlendirilmesi amacı taşıdığı da kaydedildi.

Açıklamada, kurultayın pandemi önlemleri de dikkate alınarak yapılacağı belirtildi.

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YKP
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