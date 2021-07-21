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Yoğun Bakım, Onkoloji, yeni doğan servislerindeki eylem ertelendi

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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:29
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Yoğun Bakım, Onkoloji, yeni doğan servislerindeki eylem ertelendi

Özgöçmen, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in Pazartesi günü Bakanlar Kurulu’nda gündeme getireceği maddeleri şöyle sıraladı:
“1) İstihdam için YTKD yasa tasarısına ivedilik alınması,

2) Toplu taşımada yaşanan ödeme sorununun giderilerek yeniden faaliyetine başlamasını,

3) Ek mesailerin ödenmesini,

4) Risk ödeneği talebimiz konularını görüşeceğini ve salı günü başbakanla birlikte sendikamızla bir araya geleceğinin sözünü verdi.”

Salı günü başbakan ile görüşülecek
Yoğun bakım, onkoloji, üroloji, acil servis, yeni doğan yoğun bakım, cerrahi servisleri, Acil durum Hastanesi, yoğun bakım, Girne Hastanesi, Cengiz Topel gibi vs. ortaya koyduğu irade bugün yurdun ve siyasetin dört bir yanından hissedildiğine dikkat çeken Özgöçmen, “Bilinmelidir ki ortaya konulan irade takdire şayandır” dedi.

Bu irade sayesinde bugün Sağlık Bakanlığında, bakan, müsteşar, koordinatör ve müdürler ile toplantı tertip edilmesine zemin hazırlandığını da belirten Özgöçmen, “Yapılan görüşme neticesinde yukarıda ifade edilen 4 maddenin Pazartesi Bakanlar Kurulu, Salı Başbakanla sendikamızın bir araya gelerek neticeye bağlanabilmesi gelişmesine neden oldu” ifadelerini kullandı.

Yoğun Bakım, Onkoloji, yeni doğan servislerindeki eylem ertelendi
KTHES Başkanı Özgöçmen şöyle devam etti:

“Biz hemşireler sendikası ve hemşireler olarak verilen sözden ziyade bayram günü onkoloji hastalarının, yoğun bakım hastalarının sevk edilerek mağdur edilmemesi için, yine yaşanacak sevklerden devletin milyonlarca liralık zarar ziyana uğratılmaması için;

Bu sebeple sadece, yoğun bakım, onkoloji, yeni doğan servislerinde ek mesai çalışmama eylemini 27 Temmuz Salı gününe kadar erteledik.

Bilinmelidir ki önümüzde ki salı günü taleplerimize elle tutulur bir cevap verilmez ve protokol imzalanmazsa eylem daha sert bir biçimde yeniden yürürlüğe koyulacaktır.

Bugün biz, yurdumuz halkımız ve hastalarımızın esenliği için bir adım attık. Sağlık bakanlığı ve hükümetin bunu görüp görmeyeceği kendilerine kalmış.

Bu duygu ve düşünceler ile başta meslektaşlarımız, hastalarımız ve tüm yurdumuzun bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.”

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