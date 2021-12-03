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Yol kenarında duran araca çarptı

Tuzluca-Çayırova anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası hasarla atlatıldı...

03 Aralık 2021 Cuma 09:44
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Yol kenarında duran araca çarptı
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Tuzluca-Çayırova anayolunda dün hasarla atlatılan bir trafik kazası meydana geldi.

Elde edinilen bilgilere göre dün saat 11.15 sıralarında, Tuzluca Petrol İstasyonu’nun karşısında, 22 yaşındaki Farzad Jafarınazhad, yönetimindeki RD 577 plakalı salon araç ile Tuzluca’dan Çayırova istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu, o esnada yolun sol tarafında durmakta olan Bahadur Tohtamuradov’un (E-25) sorumluluğundaki MZ 311 plakalı kamyon aracın arka kısmına çarptı.

Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken araçlarda hasar oluştu.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi

 

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