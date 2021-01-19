Yol trafiğe açıldı

Dün akşam yaşanan aşırı yağış dolayısıyla Ay Yıldız yolu üzerine devrilen kaya parçası Mehmetçik Belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Mehmetçik Belediyesi açıklama yaparak yolun trafiğe açıldığını bildirerek şu ifadelere yer verdi:
“Mehmetçik Ay Yıldız yolu üzerine devrilen yol içerisindeki kaya parçası belediye ekiplerimiz tarafından kaldırılıp yol trafiğe açılmıştır. Önümüzdeki günlerde havaların düzelmesi ile birlikte bölgede çalışmalar devam edecektir. Yol güzergahını kullanan vatandaşlarımıza önemle duyurulur…”