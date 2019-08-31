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Yollar 'KÖSTEBEK' yuvası!

Vadili'de köstebek yuvasına dönen yollarını kullanırken zorluk yaşayan vatandaşlar, sorunlarının giderilmesini istiyorlar.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:13
Yollar 'KÖSTEBEK' yuvası!

Vadili Köyü’nde yıllardır çözülemeyen altyapı sorunları vatandaşı isyan noktasına getirdi.Geçtiğimiz günlerde susuzlukla gündeme gelen Vadili köyünde vatandaşlar bu kez bozuk yollardan dert yandı.
Mağusa’ya bağlı Vadili Köyü’nde tamlanmayan altyapı çalışmaları nedeniyle oluşan çukurlar, adeta köstebek yuvasını andırıyor. Yolların düzeltilmesi için defalarca Vadili Belediyesini bildiren vatandaşlar, kimsenin sorunlarıyla ilgilenmediğini ileri sürdüler. Vadili Ilgın sokakta yaşayan vatandaşlar, yetkililerin gelip bu yola bakmalarını talep ederek “Yetkililer gelip bu yolları düzeltsin. Vatandaş olarak rahat etmek istiyoruz. Bir yetkili çıksın da buna sahip çıksın, bu yolu yapsın.” şeklinde konuştu.

Kaynak:HABERKIBRIS

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Son Güncelleme: 31.08.2019 09:27
Anahtar Kelimeler:
HaberKKTCYol
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