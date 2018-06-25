Yollarda 2 can gitti!

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 67 trafik kazasında, 2 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre bu kazalardan 1’i ölümle, 15’i yaralanmayla ve 51’i hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 22 kişi yaralandı.

Kaza sebepleri arasında ilk sırayı, 18 olayla süratli araç kullanmak, ikinci sırayı 16 olayla kavşakta durmamak, üçüncü sırayı 14 vakayla yakın takip, dördüncü sırayı 11 vakayla dikkatsiz sürüş aldı.

Kazalarda toplam 336 bin 500 TL’lik hasar meydana geldi. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: “Lefkoşa 15, Gazimağusa 15, Girne 26, Güzelyurt 4, İskele 7”