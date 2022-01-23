YSK AÇIKLADI! İşte seçimde son durum

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı sonuçlar şöyle:
Açılan sandık sayısı: 39
Oy Kullanan Seçmen: 4359
KKTC Geneli Geçerli Oy: 160302
Oyların partilere göre dağılımı:
Ulusal Birlik Partisi (UBP) % 41.89- 139376 oy
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP):% 29.67- 98708 oy
Demokrat Parti (DP): %8.93-29702 oy
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP):%1.84- 6132oy
Bağımsızlık Yolu (BY):%1.11-3678 oy
Yeniden Doğuş Partisi (YDP):%8.9-29611 oy
Halkın Partisi (HP):%4.82- 16038 oy
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP):%2.84-9460 oy