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YSK adaylar için yarın kura çekecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy pusulası ve propaganda konuşmaları sırasının belirlenmesi için ad çekme işleminin yarın yapılacağını açıkladı.

10 Aralık 2017 Pazar 13:58
YSK adaylar için yarın kura çekecek
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Konuyla ilgili YSK’dan yapılan 15. Duyuru’da “Siyasal partilerin ve bağımsız adayların, oy pusulasında yer alacağı sırayı ve siyasal partilerin Bayrak Radyo ve Televizyonunda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırasını  belirlemek üzere Yüksek Seçim Kurulu’nda 11 Aralık Pazartesi günü, saat 12.00’de ad çekilecektir.” denildi.

Açıklamada, belirlenmiş olan sıranın, seçimin ve propaganda sürecinin her aşamasında, tüm faaliyetlerde kullanılacağı kaydedildi.

Siyasal parti, bağımsız aday veya aday temsilcilerinin ad çekme sırasında hazır bulunabilecekleri duyuruldu.

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Son Güncelleme: 10.12.2017 17:43
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