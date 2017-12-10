YSK adaylar için yarın kura çekecek

Konuyla ilgili YSK’dan yapılan 15. Duyuru’da “Siyasal partilerin ve bağımsız adayların, oy pusulasında yer alacağı sırayı ve siyasal partilerin Bayrak Radyo ve Televizyonunda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırasını belirlemek üzere Yüksek Seçim Kurulu’nda 11 Aralık Pazartesi günü, saat 12.00’de ad çekilecektir.” denildi.

Açıklamada, belirlenmiş olan sıranın, seçimin ve propaganda sürecinin her aşamasında, tüm faaliyetlerde kullanılacağı kaydedildi.

Siyasal parti, bağımsız aday veya aday temsilcilerinin ad çekme sırasında hazır bulunabilecekleri duyuruldu.