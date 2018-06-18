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YSK, YDÜ ile işbirliği protokolünü yeniledi

Yüksek Seçim Kurulu , YDÜ ile 1 Nisan 1998 tarihinden itibaren devam eden işbirliği protokolünü yenilediğini duyurdu.

18 Haziran 2018 Pazartesi 17:28
YSK, YDÜ ile işbirliği protokolünü yeniledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile 1 Nisan 1998 tarihinden itibaren devam eden işbirliği protokolünü yenilediğini duyurdu.

YSK duyurusuna göre, 13 Haziran’da imzalanan protokole Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik ve Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan S.Günsel imza attı.

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Protokola göre, YDÜ, Yüksek Seçim Kurulu’ndan talep gelmesi halinde, KKTC genelinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı, Milletvekilliği, Yerel Kuruluş Organları Seçimleri ile Halkoylamasına ilişkin hazırlığa katkı koyup, program hazırlayacak; sonuçların alınması ve bunların Radyo ve Televizyon vasıtasıyla halka duyurulması veya yansıtılması için bilgisayar sistemlerini kuracak.

YDÜ, böyle bir talepte bulunmaması halinde ise Yüksek Seçim Kurulu’na bilişim sistemleri konularında danışmanlık ve gerektiği takdirde teçhizat sağlayacak. 

2018 Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerini kendi bünyesindeki Bilgi İşlem Bölümü’nün öncülüğünde gerçekleştirecek olan YSK, YDÜ’den danışmanlık ve teknik teçhizat desteği alacak.
 

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