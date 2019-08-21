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Yücebaş Drift Dünya finalinde

Dünyanın en iyi drift pilotunun belli olacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finalinde Kıbrıslı Türk pilot İbrahim Yücebaş de yer alacak. Kuveyt’te 1 Şubat’ta elemelerle başlayan Red Bull Car Park Drift 2019’un Dünya şampiyonu İstanbul’da belli olacak.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:43
Yücebaş Drift Dünya finalinde

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, ülke finalleri sonunda belirlenen 11 pilotun yanı sıra Wild Card’lar ile finale adını yazdıran 7 pilot, 1 Eylül 2019 tarihinde İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.

Kuveyt, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Cezayir, Mauritus, Tunus, Fas, Gürcistan, Türkiye ve Ürdün’de yapılan ülke finalleri sonunda belirlenen, aralarında Kuzey Kıbrıs’tan da olan 17 farklı milletten, birbirinden yetenekli 18 yarışçının büyük bir rekabet içerisinde geçecek zirve mücadelesi büyük heyecana sahne olacak.

Dünyanın dört bir yanından gelen en iyi drift pilotlarının hünerlerini sergileyeceği yarışta, Türkiye’yi, ülke elemesini ilk üç sırada bitiren Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil edecek. Kıbrıslı Türk pilot İbrahim Yücebaş da bu mücadele yer alacak. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde drift sporunun usta ismi dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali de drift tutkunlarına unutulmaz bir gösteri yapacak.

EFSANELER JÜRİ KOLTUĞUNDA

2019 yılında Dünyanın en iyi drift pilotunu belirleyecek jüride ise drift dünyasının efsaneleri, Red Bull sporcuları Michael Whiddett nam-ı diğer Mad Mike ve Aleksander Grinchuk, Fransız drift pilotu Nicolas Dufour ve 2017 Avrupa Ralli Kupası’nın yanı sıra beş kez de Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı yer alacak.

Efsanevi isimler, nefes kesen performanslar, birbirinden heyecanlı gösteriler, güçlü otomobiller ve bol dumanlı zirve mücadelesine sahne olacak Red Bull Car Park Drift Dünya Finali, motorsporları severlere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Falken sponsorluğunda, 1 Eylül Pazar günü saat 13:00’te İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda büyük heyecana sahne olacak yarışın sonunda kazanan 2019 yılının “En İyi Drift Pilotu” olarak tarihe geçecek. Bu eşsiz heyecana ortak olmak isteyenler etkinlik biletlerini Biletix’ten satın alabilir.

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Drift
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