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Yüksek Mahkeme basın toplantısı yaptı

Yüksek Mahkeme, her yıl düzenlenen adli yıl açılış töreni yerine; basın toplantısı yaptı

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:47
Yüksek Mahkeme basın toplantısı yaptı

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik toplantıda yaptığı açıklamada, ülkede var olan sorunların yanısıra yargıda da binalar, personel , yasa ve tüzüklerin hazırlanmasındaki eksiklikler gibi birçok sorun bulunduğunu aktardı.

Şefik, sorunlar yumağı ile yeni bir Adli Yıla başlayacaklarını belirterek en büyük sorunlarının bina sıkıntısı olduğunu söyledi ve tüm ilçelerdeki binalardaki sıkıntıları anlattı.

312 personel 46 yargıç sayısı ile hizmet verdiklerine de dikkati çeken Şefik, personel sıkıntısı da yaşadıklarını belirtti.

(BRT)

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