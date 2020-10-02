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Yüksek öğrenim öğrencileri için charter sefer düzenleniyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yüksek öğrenim öğrencileri için charter seferler düzenleneceğini duyurdu.

02 Ekim 2020 Cuma 17:31
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Yüksek öğrenim öğrencileri için charter sefer düzenleniyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 9 Ekim’de İstanbul - Ercan seferi yapacak uçakların 13.30 ve 15.30 saatlerinde kalkacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan paylaşım şöyle:

“9 Ekim 2020 tarihinde İstanbul (Sabiha Gökçen) – Ercan seferlerini yapacak uçaklar 13:30 ve 15:30 saatlerinde kalkacak.

Devletin karantina merkezlerinde konaklayacak olan öğrencilerimiz, ülkeye girişlerinde PCR ve karantine ücreti ödemeyeceklerdir.

Bilgi için: +90 548 869 7000 / +90 548 862 7000″

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