Yüksek Yayın Kurulu, BRTK ve BTHK ile ortak çalışmalarını sürdürüyor

Kamu ve özel karasal analog TV yayınlarının, üniversite ve yeniden iletim yayınları hariç olmak üzere 31 Mart 2019 tarihinde tamamıyla sonlandırılacağı açıklandı.

Karasal sayısal yayınlara devam etmek isteyen kuruluşların 31 Mart 2019 tarihine kadar 39/97 sayılı yasaya uygun şekilde Kurul’a sayısal karasal TV lisansı için başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ve Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK), sayısal yayınlar konusundaki ortak çalışmalarını sürdürüyor.

Toplantıda, ülke yayıncılığının yeni bir döneme başlayabilmesi amacıyla YYK’nın sayısal yayınlar konusunda aldığı kararlar ve yayıncılık teknolojisi üzerinde karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Buna göre, kamu ve özel karasal analog TV yayınlarının, üniversite ve yeniden iletim yayınları hariç olmak üzere 31 Mart 2019 tarihinde tamamıyla sonlandırılacak.

Karasal sayısal yayınlara devam etmek isteyen kuruluşların 31 Mart 2019 tarihine kadar 39/97 sayılı yasaya uygun şekilde Kurul’a sayısal karasal TV lisansı için başvuruda bulunmaları gerekiyor.

YYK’nın 28 Kasım’daki toplantısında, üniversite ve yeniden iletim yayınları hariç, kamu ve özel kuruluşların karasal analog TV yayınlarının sonlandırılması ve sadece sayısal TV (DVBT) yayınlarının devam etmesi kararı alınmış, ayrıca, bölgesel olarak analog TV yayını yapan üniversitelerin yerel TV yayınlara geçerek rektörlüklerinin bulunduğu ilçelerde yayın yapması ve yeniden iletim yöntemiyle analog karasal TV yayını yapan kuruluşların ise sayısal TV paketine alınması da karara bağlanmıştı.