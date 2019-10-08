Yunanistan Dışişleri Bakanı’ndan Kıbrıs açıklaması

Yunan Bakan ziyaretinde Rum Yönetimi Lideri NikosAnastasiadis ve Dışişleri Bakanı NikosChristodoulides ile ayrı ayrı görüştü.

Christodoulides ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Dendias, Türkiye’yi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı olarak ilan ettiği münhasır ekonomik bölge içerisinde provokatif davranmakla suçlayarak, “Güney Kıbrıs, yalnız değildir” dedi.

Dendias, Türkiye’yi, kendi talihsiz seçeneklerinin yarattığı çıkmazlar nedeniyle tek başına kalmış, sorun yaratıcı bir ülke olarak da niteledi.

Mevkidaşı ile Kıbrıs meselesindeki son durumu ele alan Dendias, Kıbrıs meselesinin dış politikalarındaki en büyük endişe olmaya devam ettiğini belirtti.

(BRT/NTV)