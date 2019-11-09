Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Yunus Emre Enstitüsü’nden “Haydi, dışarı!” temasıyla çocuk festivali

09 Kasım 2019 Cumartesi 13:26
Yunus Emre Enstitüsü’nden “Haydi, dışarı!” temasıyla çocuk festivali

Yunus Emre Enstitüsü, “Haydi, Dışarı!” temasıyla “Çocuk Festivali” düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü bahçesinde yer alan ve dün başlayan festival, bugün saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Yıl içinde Hırvatistan, Amman, Katar, İspanya, Güney Kore ve Türkiye’de gerçekleştirilen ve çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festivalde,  obezite, zararlı alışkanlıklar, teknoloji dahil her türlü bağımlılığa karşı dikkat çekmek hedefleniyor.

Çocukların geleneksel oyunlar aracılığıyla doğayla temasını arttırmak maksadıyla gerçekleştirilen festivalde, küp, yap boz, topaç, maske boyama, kaşık bebek yapımı, topaç çevirme, rüzgargülü yapımı, ritim atölyesi, Karagöz Hacivat gibi bir çok aktivite yer alıyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yunus Emre Enstitüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar'dan Atatürk için duygusal video
Başbakan Tatar'dan Atatürk için duygusal video
Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk
Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk
DP Gençlik Örgütü'nden 10 Kasım mesajı
DP Gençlik Örgütü'nden 10 Kasım mesajı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim