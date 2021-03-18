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“Yurt dışında yaşayanların oy vermesinin sağlanması için düzenleme yapılmalı”

Güncel konuşmalarla devam eden Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda HP Milletvekili Kudret Özersay “Yurt dışından siyasi partilerin ve siyasilerin ülkedeki siyasi faaliyetleri” başlıklı konuşma yaptı.

18 Mart 2021 Perşembe 14:29
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“Yurt dışında yaşayanların oy vermesinin sağlanması için düzenleme yapılmalı”

Ülkedeki siyasi tartışmaların derinliğe girmeden yapıldığına işaret eden Özersay, geçen hafta billboardlarda yer alan ilanlarla ilgili seri eleştiriler yapıldığını ancak konunun unutulup gittiğini belirterek, kendilerinin bu konuyu salim şekilde değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Ülkede çift vatandaşlığı bulunan hatırı sayılır bir nüfusun yanı sıra Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları da bulunduğunu hatırlatan Özersay, oy verme hakkı verilmesi halinde Güney Kıbrıs’ta yapılacak seçimlerde aday olacakların kuzeyde propaganda yapmalarına izin verilecek mi ve bu işlemin hangi koşullarda gerçekleşeceğinin sorularının gündeme geleceğini söyledi.

Yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarına yasal engel olmamasına rağmen oy hakkı verilmediğini ama basit bir düzenlemeyle bu hakkı kazanabileceklerini hatırlatan Özersay, bu konunun beraberinde bir dizi olguyu da beraberinde getireceğini belirtti.

Özersay, yurt dışında yaşayanların oy vermesinin sağlanması için düzenleme yapılması ve yurt dışında faaliyet gösteren siyasi partilerin burada faaliyette bulunmasının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu konuda dünyada yürürlükte olan farklı yasal düzenlemelerden örnekler veren Özersay, siyasi faaliyet kavramının da ülkeden ülkeye değiştiğine değinerek, düzenlenmeye gidilmesi halinde dikkat edilmesi gereken hususlara işaret etti.

Kudret Özersay, geçmişte bu konuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını ancak yarım kaldığına dikkat çekerek, kendilerinin yasa önerisinde bulunacaklarını belirtti.

HP Milletvekili Özersay, ülkedeki seçim yasaklarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunarak, seçim yasaklarının ihlal edildiği durumlarda yaşananlara değindi ve ihlallere karşı yaptırım gerektiğini vurguladı. Anket sonucu açıklama yasağının da ihlal edildiğini ancak herhangi bir yaptırıma gidilmediğine işaret eden Özersay, bir hukuk devletinde bunların kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Özersay, meclise bu yönde de bir yasa teklifleri olacağını söyledi.

TAK

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