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YUVADA 11 ÇOCUK ZEHİRLENDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda kalan 11 çocuğun gıda zehirlenmesi geçirdiğini açıkladı ve konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada çocukların mide bulantısı ve halsizlik şikâyetiyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin yapıldığı aktarıldı.

24 Aralık 2020 Perşembe 17:15
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YUVADA 11 ÇOCUK ZEHİRLENDİ!

Bahar SANCAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda kalan 11 çocuğun gıda zehirlenmesi geçirdiğini açıkladı ve konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada çocukların mide bulantısı ve halsizlik şikâyetiyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin yapıldığı aktarıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde: 


Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda Yaşanan Gıda Zehirlenmesi Şüphesi Hakkında
BASIN AÇIKLAMASI
Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda kalan 11 çocuğumuz; dün akşam mide bulantısı ve halsizlik şikayeti yaşayarak; yuva görevlilerimiz tarafından gıda zehirlenmesi şüphesi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülmüş ve hastanede müşade altına alınmıştır.11 çocuğumuzun sağlık durumu iyi olup tedavileri yapılarak taburcu olmuşlardır . Endişelenecek bir durum söz konusu değildir. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da bugün, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ile birlikte Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret ederek, çocukların sağlık durumu hakkında detaylı bilgi almıştır. 
Yuvada kalan çocuklarla sohbet eden Bakan Çağman, çocukların sağlık durumunu birebir takip ederek çocuklarla yakından ilgilenmiştir.
Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda 51 çocuk devlet koruması altında bulunuyor ve 6 anne günlük olarak görev yapıyor.
Konuya ilişkin araştırma, Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından takip edilmektedir. 
Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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