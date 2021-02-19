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Yüz yüze eğitim için alınan karar

Başbakan Ersan Saner, bugün yapılan Bakanlar Kurulu ardından alınan kararları açıkladı.

19 Şubat 2021 Cuma 19:59
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Yüz yüze eğitim için alınan karar

Yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durdurularak çevrim içi (online) eğitime geçilmesi kararı alınırken, özel eğitim merkezlerinin de hizmetlerinin durdurulmasına karar verildi.

Öte yandan yapılan açıklamada, “isteğe bağlı olarak” kreşlerin açık olabileceği belirtildi.

KARAR ŞU ŞEKİLDE:

28 Şubat 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durdurularak çevrim içi (online) eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Salgının toplumda yaygın olarak görülmesi ve sokağa çıkma yasağı göz önünde bulundurulduğunda özel eğitim merkezlerinin de hizmetlerini durdurulmasına karar verilmiştir.  Ancak açık kalacak sektörlerde hizmetlerin aksamaması için isteğe bağlı olarak kreşler açık olabilecektir.

Son Güncelleme: 19.02.2021 21:05
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