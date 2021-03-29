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Yüz yüze eğitimde ilk gün!

Uzun bir aranın ardından 12. sınıflarda yüz yüze eğitim bugün başladı...

29 Mart 2021 Pazartesi 16:30
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Yüz yüze eğitimde ilk gün!

BAHAR SANCAR / ÖZEL HABER

KKTC’de özel ve devlet okullarındaki fırsat eşitsizliği tartışmaları devam ederken, bir yandan da Online eğitim mi yoksa yüz yüze eğitim mi tartışmalarının gölgesinde başlayan yüz yüze eğitimde bazı okullarda katılımın yüksek, bazılarında ise neredeyse yok seviyede olması dikkat çekti. Devlet okullarında eğitime katılanların oranı oldukça düşük gözlemlenirken, özel okullarda yüz yüze eğitime katılım oranı yüksekti.
KTOEÖS, geçen hafta yapmış olduğu açıklamada, 12’nci sınıflarda ders başı yapmayı da PCR testi uygulamasını da kabul etmediğini açıklamış, öğretmenler aşılanmadan ve gerekli tedbirler alınmadan öğretmenlerin ders başı yapmayacaklarını açıklamıştı. Sendika aynı zamanda mevcut koşullarda yüz yüze eğitimde kayıp riskinin çok daha yüksek olduğunu vurgulamıştı.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ve Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda Cuma günü okullarda yüz yüze eğitime başlanması yönünde karar çıkmış, alınan bu karar doğrultusunda da Kıbrıs Türk tabipler Birliği de gerekli önlemlerin alınarak artık yüz yüze eğitime başlanması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunmuştu. 
Ancak bugün ortaya çıkan tabloda özel okullarda yüz yüze eğitime katılanların oranı yüzde 90’ların üzerindeyken, devlet okullarında katılımın yapılan çağrılardan dolayı oldukça düşük olduğu gözlemlendi.

KKTC Geneli tüm okullarda 12. Sınıf öğretmenlerinin ve öğrencilerinin eğitime katılım oranları şu şekilde: 

Özel Okullar:
240 öğretmenden 232’si bugün ders başı yaptı. (Katılım: 92%)
460 öğrenciden 384’ü bugün okula gitti. (Katılım: 83%)

Meslek Liseleri:
190 öğretmenden 75’i bugün ders başı yaptı. (Katılım: 39%)
574 öğrenciden 237’si bugün okula gitti. (Katılım: 41%)

Devlet Okulları:
581 öğretmenden 54’ü bugün ders başı yaptı. (Katılım: 10%)
1988 öğrenciden 277’si bugün okula gitti. (Katılım: 28%)

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