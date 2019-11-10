Yvonne 3 gün tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek gizlice Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalanan zanlı Asong Selacha Yvonne tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olayla ilgili bulguları aktardı. Sensev huzurda bulunan zanlı Asong Selacha Yvonne’nin Birinci Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi ihlal suçundan methalder olduğunu söyledi. Polis 10 Kasım 2019 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa'da 1. Derce Askeri Yasak bölge olan Yiğitler Burcunda surlardan Taksim sahasına inmek suretiyle birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğini ve görevli askerler tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis zanlının KKTC'ye 08 Kasım 2019 tarihinde konferans sebebi ile giriş vizesi verildiğini belirterek mesele ile ilgili olarak zanlıya Güney Kıbrıs’a geçmesi için kimin yardımcı olduğunun araştırılacağını belirtti. Polis tahkikatın henüz çok yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gerek kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip zanlının ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.